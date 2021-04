Start Up, Invitalia finanzia LexDo. È la prima legaltech che consente di aprire una società in 24h

(PRIMAPRESS) -Un finanziamento da Invitalia diper LexDo.it, primo servizio legale 100% online per avviare e gestire un’attività, selezionata tra le startup innovative che hanno ricevuto l’incentivo Smart & Start Italia,gestito da Invitalia per la diffusione di nuova imprenditorialità ad alto contenuto tecnologico. Con questo nuovo round di finanziamenti, la prima legaltech italiana raggiunge quota 1,4 milioni di euro. LexDo.it si è aggiudicata il bando Smart & Start Italia per il servizio che consente ai clienti di, attraverso la creazione automatizzata online dei documenti necessari e l’opportunità di contattare direttamente un consulente esperto per rispondere a qualsiasi esigenza.“Il nostro team è focalizzato sul rendere l’apertura di una nuova attività il più semplice e veloce possibile – commenta, cofondatore e CEO di LexDo.it . – Questo finanziamento contribuirà ulteriormente al nostro progetto di crescita e ci permetterà di aiutare sempre più imprenditori a concentrarsi sul proprio business, con il supporto di un servizio legale completo che li segue passo per passo.” LexDo.it ha chiuso il 2020 cone un incremento notevole (+500%) del numero diper avviare una nuova attività . Per il(SRL, startup innovative, SRLS); mentre la fondazione di(enti del terzo settore, culturali, di promozione sociale, sportive, etc.), seguita dall’apertura di"Aprire un’attività in Italia è difficile rispetto agli altri Paesi europei. Il Governo e il Parlamento stanno lavorando in questi giorni sulle nuove procedure per permettere di costituire società online e mi auguro che riusciremo finalmente ad allinearci e magari superare lo standard europeo, con un nuovo sistema che rimuova le eccessive tasse di apertura e velocizzi i processi. Dobbiamo snellire la burocrazia se vogliamo che l’Italia sia un terreno fertile per le idee di domani. Nel frattempo noi siamo già all’opera al fianco degli imprenditori e investiremo ancora di più”, aggiunge Giovanni Toffoletto. - (PRIMAPRESS)