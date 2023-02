Sostenibilità, rapporto Federmanager: "Aumenta la domanda di professionisti nel settore green"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Green Deal europeo, obbligo di bilanci sostenibili certificati per le grandi aziende e introduzione di norme più stringenti sull'economia circolare, richiedono nuove professionalità nelle aziende. Oltre il 50% delle grandi e medie imprese sta elaborando una strategia di trasformazione in funzione della sostenibilità, cercando professionisti in grado di comprendere tutti i processi aziendali, migliorando al contempo tanto i processi, quanto la pianificazione e la gestione. E' uno degli aspetti che mergono dal rapporto 'Alte competenze per un futuro sostenibile' dell'osservatorio di 4.Manager, che ha sondato un panel rappresentativo di oltre 4000 imprese, e che è stato presentato oggi da Confindustria, Federmanager e 4.Manager. Nell'ultimo periodo in cui il nostro sistema impresa ha aumentato del 5% ogni anno la richiesta di manager dotati di competenze sempre più precise nel settore green, oltre che qualificati in materia di criteri Esg, un mercato obbligazionario che dal 2021 è cresciuto del 19%. E' uno degli aspetti che emergono dalla ricerca rapporto 'Alte competenze per un futuro sostenibile' dell'osservatorio di 4.Manager, progetto di Federmanager e Confindustria, che ha sondato un panel rappresentativo di oltre 4000 imprese, e presentato oggi da Confindustria, Federmanager e 4.Manager. Complessivamente, le aziende prese in esame hanno dichiarato di aver acquistato nel corso degli ultimi 3 anni: competenze manageriali (64%); competenze scientifiche (45%); competenze tecniche (73%). Ma sul mercato i "professionisti della sostenibilità" sono ancora troppo pochi e la funzione spesso viene assunta in capo a manager della comunicazione, del marketing o della supply chain. - (PRIMAPRESS)