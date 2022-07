Sindacati-Draghi: nel DL Aiuti un aumento in busta paga. Decreto alla firmala prossima settimana

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una riunione quella con il Presidente del consiglio uscente, Mario Draghi che sembra aver fatto tornare il sorriso ai sindacati che aquesta mattina lo hanno incontrato a Palazzo Chigi. "Aumento netto in busta paga" e non si replica il bonus 200 euro, ma ci sarà un intervento di "decontribuzione". E' quanto prevede il prossimo Dl Aiuti, secondo quanto riferiscono dai segretari Cisl e Uil, Sbarra e Bombardieri, al termine dell'incontro con Draghi. "Quindi si aumenta il netto in busta paga", aggiunge Bombardieri. E Landini: "L'incontro va nella strada giusta, il decreto è previsto per la prossima settimana". Per il secondo semestre 2022, il governo valuta di anticipare la rivalutazione delle pensioni. Prorogati gli sconti sulle bollette. - (PRIMAPRESS)