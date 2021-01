Servizio Civile Universale: prorogato il bando di partecipazione. A Roma 264 posti disponibili

(PRIMAPRESS) - ROMA – È stato prorogato al 15 febbraio 2021 il Bando per il Servizio Civile Universale 2020 ed ha portato la disponibilità di 55.793 posti complessivi per i progetti da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale.Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata, della Patria nello spirito di attività tesa alla pace della Comunità e dei territori.Roma Capitale ha ampliato l’offerta di progetti inizialmente previsti portandoli ora a 30 con un impiego di 264 operatori volontari coinvolti nelle aree di Sovrintendenza Beni culturali, Biblioteche,Dipartimento Statistica, Protezione Civile, Comunicazione, Servizio Sociale e Ambiente.Possono accedere al bando i ragazzi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno ancora superato il ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda che vogliono mettersi a disposizione della comunità e allo stesso tempo acquisire competenze professionali e relazionali.L'impegno sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e assicura un'autonomia economica attraverso un rimborso di 439,50 Euro mensili.“L’aumento del numero di progetti e i dipartimenti interessati - ha dichiarato la sindaca virginia Raggi - potranno scegliere l’ambito che più è consono al loro percorso o vocazione. Si tratta di una grande opportunità di crescita e formazione ma anche di un contributo estremamente importante per la nostra città”.Il Servizio Civile Universale sta mostrando un trend di crescita nelle nuove generazioni che intendono compiere un percorso formativo all’interno delle proprie comunità.“I giovani sono consapevoli dell’importanza dell’esperienza formativa del Servizio Civile e di poter essere testimoni e protagonisti dello sviluppo delle nostre comunità” ha affermato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia. https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF39687&pagina=2 - (PRIMAPRESS)