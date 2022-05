Scioperi: l'Autorità di garanzia vara i "bollini" a colori per indicare il grado presunto di adesione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per valutare l'importanza di uno sciopero proclamato da sindacati o comunità di lavoratori, nasce il sistema di "bollinatura" graduato con colori. Lo ha deciso l'Autorità di garanzia sugli scioperi presieduta da Giuseppe Santoro-Passarelli. La questione non è da poco perchè l'annuncio di sciopero in molti casi ha portato perdite considerevoli in una giornata da parte di società di trasporti per cittadini che hanno rinunciato a utilizzare il servizio per paura dei blocchi. Ma non sempre gli scioperi annunciati hanno prodotto una grande adesione.

Nel 2021, secondo i dati presentati dall'autorità, si sono registrati 1.009 scioperi rispetto agli 894 del 2020. Al primo posto ci sono i trasporti locali e aereo, igiene ambientale e industria ma quest'ultima meno rilevante nei numeri.

Per dare la giuista valutazione dell'impatto che avrà lo sciopero, per non determinare allarmismi nella popolazione, "appare necessario rinforzare il ruolo dell'informazione, per fare in modo che lo svolgimento degli scioperi, nella loro reale consistenza e l'attività della Authority siano, efficacemente, portati a conoscenza dell'opinione pubblica". E' quanto si legge nella nota conclusiva dell'autorità.

