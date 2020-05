Ruffini (Agenzia delle Entrate): "L'evasione costa 100 mld allo Stato. Occorre con un urgenza una riforma"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tenuta sociale ed economica del paese, emersione del nero e pressione insostenibile per alcune categorie di contribuenti, richiedono con urgenza la riforma fiscale. A dirlo non è un politico di turno ma il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. "L'evasione costa allo Stato 100 miliardi” annota il vertice dell'Agenzia spiegando che si potrebbe partire "dal riordinare le norme esistenti, eliminare quelle inutili, raccogliere le 7/800 leggi e decreti in materia trubutaria con un Testo unico". Subito dopo la "vera riforma",visto che l'ultima "risale a 50 anni fa". Per Ruffini le rottamazioni "sono state fondamentali" liberandosi dei soldi non riscuotibili, "l'Agenzia può concentrasi su altro” e dimensionando le entrate fiscali sulla realtà dei fatti. - (PRIMAPRESS)