Riforma fiscale: ecco alcune delle novità che entreranno nella legge delega in esame al CdM del 16 marzo

ROMA - Sulla più volte annunciata riforma del Fisco ma finita sempre sotto il tappeto, ora c'è qualcosa che si muove lasciando intravedere delle soluzioni possibili. Ad illustrare lo scenario possibile è il presidente della Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera e responsabile Economia della Lega, Alberto Gusmeroli che in una intervista rilasciata ad Italia Oggi, anticipa le grandi manovre che potrebbero vedere l'arrivo di una riforma dopo 50 anni.

Le azioni su cui si stanno puntando le attenzioni sono un flat tax incrementale estesa ai dipendenti, una decisa stretta di vite alle società di comodo, l'abolizione delle microtasse e l'attesa cedolare secca per gli affitti commerciali. Sono queste alcune delle novità che entreranno nella legge delega di riforma fiscale che andrà in consiglio dei ministri per il prossimo 16 marzo.