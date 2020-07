Proroga CIG: il 29 luglio il voto in parlamento per lo scostamento di bilancio. Arrivano le istruzioni dell'Inps

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il nuovo scostamento di bilancio, votato il 24 luglio scorso in Consiglio dei Ministri e che sarà pari a 25 miliardi di euro, dovrà ora essere votato in Parlamento il prossimo 29 luglio. Buona parte dell’extra deficit sarà destinato alla proroga della cassa integrazione (saranno altre 18 le settimane concesse), «alternativa a uno sgravio per quelle aziende che decidono di far rientrare i propri dipendenti a lavoro», spiega il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, durante il tavolo sulla riforma degli ammortizzatori sociali con Cgil, Cisl e Uil. Inoltre, l’esecutivo avrebbe intenzione di introdurre subito meccanismi per incentivare le nuove assunzioni, probabilmente sotto forma di de-contribuzione. Nella manovra, per quanto riguarda le misure dedicate al lavoro dovrebbe trovare spazio anche il prolungamento dello stop ai licenziamenti, «con alcune eccezioni come la cessazione di attività – aggiunge Catalfo – Fino alla proroga della Naspi e al potenziamento del Fondo nuove competenze, che potrebbe essere utilizzato anche per i lavoratori in transizione occupazionale». Intanto l'Inps ha messo a punto le nuove istruzioni per poter accedere alla proroga della cassa integrazione. - (PRIMAPRESS)