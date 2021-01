Proroga cartelle esattoriali: Mattarella firma il provvedimento che sposta le notifiche a fine febbraio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo stop alla raffica di cartelle esattoriali che incombeva su milioni di cittadini è arrivato con la firma del provvedimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al "Decreto legge Cartelle" ovvero il provvedimento - probabilmente l'ultimo varato dal governo Conte bis - che proroga i termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari - nonché di modalità di esecuzione delle pene - per venire incontro ai contribuenti in conseguenza della crisi economica causata dall'emergenza Covid-19. Le notifiche del Fisco interessate dallo stop sono circa 50 milioni, tra debiti e avvisi bonari, che si sono accumulati nell'anno del Covid.

La decisione dell'esecutivo è arrivata dopo un tira e molla tra il Movimento 5 Stelle e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Per quest'ultimo la soluzione trovata non sarebbe infatti "ottimale". In particolare, da quanto si è appreso, il ministro non avrebbe voluto puntare sulla "mera proroga", preferendo piuttosto dare un primo "segnale" alle attività più in difficoltà per la crisi dell'economia, con una riduzione, addirittura fino al 70%, delle sanzioni sugli avvisi bonari. - (PRIMAPRESS)