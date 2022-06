Professione "Cabin Crew": Etihad Airways seleziona personale di volo a Milano e Roma

(PRIMAPRESS) - MILANO - Negli anni Novanta era il sogno di qualsiasi teenager che voleva girare il mondo indossando una divisa da hostes in una grande compagnia aerea. Forse quel desiderio si è un po' ridimensionato ma non si è spento del tutto. Ora l'opportunità dopo gli anni bui del Covid che ha tenuto a terra personale ed aeromobili, il mercato si è ripreso e con maggiore spinta.La compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, Etihad Airways sta selezionando risorse da inserire quest’anno nel proprio team di cabin crew. Anche in Italia, con tre appuntamenti nelle città di Milano, Roma e Catania. La compagnia ricerca “persone appassionate di aviazione e desiderose di lavorare in un ambiente innovativo e diversificato“ come si legge nella nota di ricerca di lavoro. L’equipaggio di cabina è un vero e proprio cittadino globale che condivide la passione collettiva di prendersi cura degli ospiti in tutto il mondo, con un servizio ispirato alla tradizionale ospitalità araba di Abu Dhabi. I potenziali candidati, sottolinea sempre la nota del vettore, “possono beneficiare di un corso strutturato di 6 settimane di formazione sulla sicurezza e sul servizio e di tutto il supporto di cui hanno bisogno per imparare, crescere e prosperare durante il loro periodo con noi”. Gli interessati alle selezioni possono registrarsi direttamente attraverso i seguenti link e saranno successivamente contattati via mail, con maggiori dettagli riguardo data e location. Milano: https://careers.etihad.com/job-invite/67020/ ; Roma: https://careers.etihad.com/job-invite/67821/ - (PRIMAPRESS)