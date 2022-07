Piani Pnrr: nasce One PA, uno strumento digitale per i flussi di lavoro della Pubblica Amministrazione

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'attuazione del Piano di riesilenza (Pnrr) per l'ottenimento dei fondi europei ha imposto alla Pubblica Amministrazione complessi processi di digitalizzazione organizzativa contabile che non sempre ha trovato adeguata formazione nei quadri degli enti locali. Wolters Kluwer, azienda attiva nell'editoria digitale legale e fiscale, ha realizzato un prodotto per semplificare e accelerare l'attuazione dei flussi di lavoro necessari all'attuazione dei piani anche in caso di lavoratori da remoto. per garantire maggiore produttività, efficienza e piena operatività dei dipendenti anche da remoto. “Con One PA, la Pubblica Amministrazione può affrontare le sfide del PNRR con un nuovo alleato, che garantisce l’affidabilità, l’autorevolezza e l’efficacia di Leggi d’Italia, che da 60 anni è partner della PA Centrale e locale. Si tratta di una soluzione sviluppata con le tecnologie più moderne e innovative e un motore di ricerca intelligente ancora più potente - commenta Antonella Loporchio, Vice President Product and Marketing di Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia. – Con questa nuova soluzione, mettiamo a disposizione della PA un sistema integrato di informazione e aggiornamento con i più alti standard di qualità che si avvale di competenze giuridiche e tecniche di altissimo livello ed è arricchito di strumenti operativi fondamentali per chi deve affrontare ogni giorno responsabilità crescenti e adempimenti sempre più complessi in uno scenario in continua trasformazione”. - (PRIMAPRESS)