Pensioni, Sbarra (Cisl): "Tornare al modello Monti-Fornero è non conoscere la realtà del Paese"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Pensare dopo Quota "Cento" di tornare "al modello Monti-Fornero con un salto anagrafico che per molti sarebbe di 5 anni significa non essere sintonizzati sulla realtà del Paese,sulla vita reale delle persone". Così il segretario generale della Cisl, Sbarra. "Le pensioni non sono un lusso",ha detto Sbarra aprendo l'iniziativa di Cgil, Cisl e Uil per chiedere di"cambiare le pensioni adessso" e prevedere più flessibilità. Il potere di acquisto delle pensioni si è ridotto in 20 anni del 30%, "una grave ingiustizia sociale". - (PRIMAPRESS)