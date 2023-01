Pensioni, il gender gap nei dati 2022 dell’Osservatorio Inps. Per le donne circa 400 euro in meno degli uomini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nei dati 2022 dell'Osservatorio Inps,le pensioni delle donne valgono il 30% in meno di quelle degli uomini. Se per questi l'assegno medio è di 1.381 euro, per le donne ci si ferma a 976 euro. Guardando agli ex dipendenti, il divario cresce e l'assegno di vecchiaia è quasi il doppio per gli uomini, 1.440 euro contro 754. Pensioni Opzione Donna +15% dal 2021 e oltre metà (12.298) sotto i 500 euro. In totale, nel 2022, nuove pensioni in calo,come l'importo medio dell'assegno. - (PRIMAPRESS)