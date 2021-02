Nuove start-Up in vista del New Generation Eu. Un quiz di LexDo aiuta a capire quale impresa avviare

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’Italia dell’economia e del lavoro tenta di rimettersi in moto con le opportunità che il Recovery Fund potrà mettere a disposizione a patto di avere idee sostenibili e che siano in linea con le indicazioni date dall’UE. Aprire adesso una nuova società o lanciare uno start-Up potrebbe avere qualche possibilità di successo in più rispetto a chi lo ha fatto in questo ultimo periodo caratterizzato da una crisi profonda. Nel panorama dei “tutor” per nuove imprese è appena nata LexDo.it, un servizio legale al 100% per aiutare a capire, innanzitutto, che tipo di società realizzare e quali procedure saranno necessarie. Un quiz online, realizzato da LexDo, consente di scoprire la tipologia di società più adatta alle proprie finalità. La campagna promozionale, declinata su Google, LinkedIn e Facebook, è rivolta a chi ha un’idea di business da sviluppare ma non sa come realizzarla, a partire dalla scelta della tipologia di impresa più conveniente. Attraverso poche e semplici domande, il quiz suggerisce agli utenti la forma giuridica più adatta alle proprie esigenze e quali adempimenti burocratici bisognerà compiere: dalla predisposizione dei documenti e dei contratti, al supporto del team legale 100% online. “Nonostante la crisi, il trend di ricerca in rete su come aprire una nuova attività risulta in costante crescita; oltre l’8% circa dei clienti, inoltre, arriva sulla nostra piattaforma con le idee ancora poco chiare sulla tipologia di impresa più conveniente. Abbiamo colto questo insight, puntando sulla gamification per rendere più facile e immediata la scelta della forma giuridica e offrire la consulenza legale completa, commenta Caterina Gazzotti, marketing manager della digital company. LexDo,it, punto di riferimento per avviare un’impresa in Italia, nel 2020 ha superato i 100 mila utenti. Al seguente link il quiz Aprire un’attività https://www.lexdo.it/aprire-nuova-attivita/ - (PRIMAPRESS)