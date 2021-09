Morti bianche: impegno Draghi inasprimento pene ma occorre una riforma della sicurezza sul luogo di lavoro

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo e mio, per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l'ambiente psicologico ed economico del Paese",ha detto il premier Draghi in conferenza stampa,esprimendo vicinanza ai familiari e leggendo i nomi delle vittime. La questione, ha aggiunto,"assume sempre di più i contorni di una strage che continua ogni giorno" Draghi ha poi annunciato provvedimenti per la prossima settimana,sottolineando la necessità di "pene più severe e immediate"in tema di sicurezza sul lavoro. Una questione delicata, tuttavia, quella dell'inasprimento delle pene che va accompagnata da una profonda riforma della sicurezza sul lavoro che deve vedere anche il coinvolgimento attivo del personale dipendente. - (PRIMAPRESS)