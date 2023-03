Meta, la società controllata da Facebook torna a tagliare posti di lavoro. Si chiuderanno alcuni progetti con i relativi team

(PRIMAPRESS) - USA - C'area di dimensionamenti a Meta, la società che controlla Facebook. In vista ci sarebbero ulteriori tagli di personale dopo che nel 2022 lo aveva ridotto di circa il 13% (11 mila persone). L'anticipazione è del Wall Street Journal che parla di una riduzione analoga a quella già dello scorso anno. La decisione dovrebbe essere annunciata la prossima settimana e riguardare, secondo il quotidiano economico di New York, "soprattutto i non ingegneri". L'azienda dovrebbe inoltre chiudere alcuni progetti e team. - (PRIMAPRESS)