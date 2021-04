Lavoro, l'articolo 18 della Fornero bocciato dalla Consulta: "E' anticostituzionale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' trascorso un po' di tempo prima di fare chiarezza su una delle controverse riforme del lavoro introdotte dall'ex ministro Fornero. Secondo la Consulta, non si giustifica la diversità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa quando il fatto è manifestamente insussistente. Lo dice la Consulta nelle motivazioni della sentenza che ha dichiarato incostituzionale l'art.18 dello Statuto dei lavoratori modificato dalla riforma Fornero per violazione del principio di uguaglianza. Per la Consulta,il reintegro nei licenziamenti economici con inconsistenza di giustificazioni deve essere obbligatorio-non facoltativo-come nel caso di quelli per giusta causa. - (PRIMAPRESS)