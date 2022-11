Lavoro, incontro governo-sindacati. Meloni: “La tassazione è un grande freno. L’affronteremo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Bisogna mettere da parte i preconcetti e,nel rispetto delle diverse convinzioni, è necessario provare a ragionare tutti nella stessa direzione: la difesa dell'interesse generale". Così la premier Meloni nell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi appena concluso. "In questo momento la priorità delle priorità è il lavoro,la grande criticità italiana. Abbiamo tra i tassi più bassi di occupazione in Occidente,tra i più bassi tassi di lavoro femminile, tra i più alti tassi di lavoro nero"."La tassazione è un grande freno. L'affronteremo". Le tre sigle sindacali, intorno al tavolo governativo con Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil) e Paolo Capone (Ugl) hanno ribadito la necessità di guardare con attenzione a cuneo fiscale e pensioni.

"Al momento non abbiamo ancora risposte. Ma abbiamo, su richiesta del governo, fornito le nostre priorità".Ha anticipato Landini al termine del confronto. - (PRIMAPRESS)