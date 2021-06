Lavoro: automotive e Whirlpool riconvocati al Mise per il prossimo 23 giugno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Mise ha convocato i sindacati per il tavolo Automotive per il prossimo 23 giugno ore 14.30. Lo riferiscono fonti sindacali, spiegando che sarà un incontro in presenza e sarà presieduto dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dal vice ministro Gilberto Pichetto Fratin. Sempre in questa data sono stati convocati anche i sindacati della Whirlpool. Secondo quanto appreso dai dirigenti sindacali la proprietà potrebbe presentare al ministero un nuovo investitore ma c'è scetticismo in questa ipotesi che sembra ricalcare una situazione analoga di qualche anno fa quando fu fatto il nome di una azienda Svizzera ma risultata virtuale. - (PRIMAPRESS)