Lavoro: Amazon trasformerà 125mila contratti temporanei in tempo indeterminato dopo il coronavirus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il lockdown per l’emergenza sanitaria ha mostrato il volto appagante dell’e-commerce. Un modo per restare in contatto con il mondo nonostante l’impossibilità fisica di muoversi. E’ così che è cresciuto a dismisura il fenomeno degli acquisti a distanza tanto che in un’analisi di Amazon emerge un dato di stabilizzazione della crescita del fenomeno. Dunque, il colosso di commercio elettronico statunitense ha deciso di offrire posti di lavoro a tempo indeterminato a 125 mila dei 175.000 dipendenti temporanei che aveva assunto per far fronte al forte aumento degli acquisti attraverso la sua piattaforma a causa della pandemia di coronavirus. Il gigante del commercio online ha ampliato la sua forza lavoro con i 175.000 nuovi posti temporanei a marzo, quando l'epidemia di Covid-19 ha provocato una serie di restrizioni che hanno costretto a chiudere i negozi fisici e costretto gli acquirenti al confino. - (PRIMAPRESS)