Dentons per la crescita professionale negli studi legali. Biglieri: "Obiettivo 2030, avere 30% di donne in ruoli leader in Europa"

Sara Biglieri - Dentons

(PRIMAPRESS) - MILANO - Fare rete nelle professioni ad alta specializzazione è questo lo spirito di Bridge the Gap per colmare le differenze di genere. E' un programma pensato dallo Studio legale Dentons per promuovere la leadership femminile e supportare le professioniste nello sviluppo del loro percorso di carriera.

Alla base del progetto, la presenza di una collega esperta che per dirla all'anglosassone ha la funzione “Shadowing” (ombra), di aiutare a migliorare il proprio metodo di lavoro attraverso l’osservazione di un mentore. In questo caso lo Shadowing viene declinato nella forma di uno scambio di esperienze realizzato in partnership con società impegnate sui temi della gender equality. Le avvocate di Dentons saranno ospiti per alcuni giorni dell’ufficio legale delle società e, viceversa, le professioniste delle aziende partner affiancheranno le avvocate in Studio, creando un‘occasione reciproca di crescita, con l’obiettivo di porre le basi per sviluppare il proprio network professionale. Gli scambi vengono organizzati in base alle esigenze e richieste delle società e delle practice dello Studio di volta in volta coinvolte.

“La crescita professionale negli studi legali è significativamente condizionato dalla capacità delle professioniste di sviluppare un proprio network - sottolinea Sara Biglieri, partner di Dentons e promotrice dell’iniziativa. - Abbiamo voluto mettere a disposizione delle nostre colleghe le relazioni dello Studio per sostenerle nella creazione della propria rete professionale anche al fine di raggiungere il nostro obiettivo di avere entro il 2030 almeno il 30% di donne in ruoli di leadership in Europa.” L’obiettivo di incrementare la leadership femminile e supportare le donne nello sviluppo professionale è condiviso da moltissime aziende. All’iniziativa hanno già aderito diverse realtà nazionali e internazionali tra cui: Ferragamo, Lottomatica, ICS Maugeri, Minsait, Nomura, Prysmian, Sagitta SGR. Oltre all’attività di Shadowing, il programma di empowerment femminile offre a tutte le professioniste coinvolte un percorso di formazione con specialisti esterni su tematiche di leadership, di mercato, di comunicazione e di business development e coaching da parte di alcuni dei soci dello Studio. Il tutto, supportato da policy interne inclusive che garantiscono un ambiente in cui la parità di genere è sostanziale grazie a percorsi di carriera e di crescita retributiva trasparenti nonché a un programma di welfare, basato su flessibilità e servizi, che di recente ha visto l’introduzione - accanto al congedo retribuito di maternità - anche del congedo di paternità per gli avvocati, misura quest’ultima assolutamente pioneristica nel mercato legale italiano. - (PRIMAPRESS)