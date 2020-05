Istat: Previdenza sociale prima voce di costi in Italia pari al 59,1% della spesa pubblica

(PRIMAPRESS) - ROMA - I 2/3 delle prestazioni sociali erogate in Italia sono destinate alla previdenza sociale; alla sanità il 22,7%, all' assistenza sociale l'11%. Questi i dati Istat in un rapporto su Italia e Europa La previdenza è sempre stata la prima voce di spesa, ma ha perso peso negli anni.La sanità è cresciuta dal 25% fino a sfiorare il 27% nel 2006, poi il calo progessivo e nel 2019 il ritorno ai livelli degli anni 90.L'assistenza è cresciuta soprattutto negli ultimi 10 anni Nel 2019, la spesa sociale è stata pari al 59,1% della spesa pubblica italiana. - (PRIMAPRESS)