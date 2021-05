Inps: prorogato al 20 agosto il pagamento dei contributi per artigiani e commercianti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inps conferma il differimento al 20 agosto del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per artigiani e commercianti. La scadenza originaria era il 17 maggio. Lo slittamento ha lo scopo di attenuare gli effetti negativi provocati dal prolungarsi dell'emergenza Covid. Successivamente l'Inps formalizzerà criteri e modalità per l'esonero parziale della contribuzione dovuta da autonomi e liberi professionisti, come previsto dalla Legge di Bilancio. - (PRIMAPRESS)