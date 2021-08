Inps, lavoro: +17% assunti nei primi 5 mesi del 2021 ma il dato è anche con gli stagionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nei primi 5 mesi dell'anno,le assunzioni attivate da privati sono state 2.412.000, il 17% in più rispetto allo stesso periodo 2020. Lo comunica l'Inps, precisando che le cessazioni sono state 1.795.000 (in calo del 12% sull'anno precedente), con un saldo positivo di 616.509. "Particolarmente accentuato il recupero negli ultimi 3 mesi delle assunzioni stagionali e in somministrazione",scrive l'Inps.In flessione le trasformazioni da tempo determinato, -25% sui primi 5 mesi del 2020. - (PRIMAPRESS)