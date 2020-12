Inps: assunzioni in calo del 34% rispetto al 2019 con il picco per quelle a termine

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nei primi 9 mesi del 2020 ci sono state 3.801.000 assunzioni, con un calo del 34% sullo stesso peiodo 2019, Lo rileva l'Osservatorio sul precariato dell'Inps. Il calo riguarda tutte le tipologie di contratto, ma è più accentuato per le assunzioni a termine. Le trasformazioni da tempo determinato sono state 376.000 anche queste in flessione rispetto al 2019 (-31%). In forte diminuzione pure le cessazioni (-21%),anche per effetto del blocco dei licenziamenti deciso per la pandemia. - (PRIMAPRESS)