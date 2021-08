Indennità da malattia da Covid: per l'Inps non c'è copertura nel 2021. I sindacati scrivono al governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - I sindacati scrivono al governo, dopo che una circolare Inps ha chiarito che l'indennità di malattia per quarantena Covid non potrà essere erogata per il 2021, ma solo per tutto il 2020, nel limite delle risorse stanziate. Cgil, Cisl e Uil si dicono fortemente preoccupati e chiedono "un intervento normativo urgente che consenta all'Istituto di assicurare a lavoratrici e lavoratori le tutele". La mancata equiparazione della quarantena a malattia pone"seri interrogativi su come saranno riconosciuti tali periodi di assenza". Un'altra situazione che rischia di irrigidire le posizioni come sulla questione vaccini in azienda. Anche in questo caso bisognerà chiarire se la quarantena riguarda dipendenti che non hanno voluto sottoporsi alla vaccinazione. - (PRIMAPRESS)