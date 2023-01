INAIL: nel 2022 presentate oltre 697mila domande di infortunio sul lavoro. Più 25,7% sul 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel 2022 sono state presentate 697.773 denunce di infortunio sul lavoro, in aumento del 25,7% rispetto al 2021. I casi di morte sono stati 1.090, in calo del 10,7%. E' quanto fa sapere l'Inail. In crescita le patologie professionali denunciate, che sono state 60.774, in aumento del 9,9%. I dati sono influenzati anche dalla pandemia da Covid-19, sia per quanto riguarda l'aumento complessivo delle denunce da infortunio, sia per il minor peso dei decessi causati dal virus. - (PRIMAPRESS)