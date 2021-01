Inail: aumento degli infortuni mortali 16,6% rispetto al 2019. Aumento legato alla pandemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel 2020 le denunce di infortunio mortale sono state 1.270, in aumento del 16,6% rispetto al 2019. Lo ha comunicato l'Inail. Gli infortuni sul lavoro sono stati 554.340, in calo del 13,6% rispetto all'anno prima. Secondo l'Istituto, i dati dello scorso anno "sono fortemente influenzati dall'emergenza Coronavirus". Infatti, la diminuzione delle denunce di infortunio risente del lockdown e della riduzione delle attività per contenere la pandemia, e l'aumento dei casi mortali è legato alle infezioni da Covid-19. - (PRIMAPRESS)