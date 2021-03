Inail: 156.766 denunce di infortunio sul lavoro da Covid. Sono il 5,4% della popolazione contagiata

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 156.766 le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 giunte all'Inail da inizio pandemia: sono circa un quarto del totale e i contagiati sul lavoro sono il 5,4% dei contagiati italiani. I casi mortali sono 499. Così il Report aggiornato al 28/02, che non tiene conto dei lavoratori non assicurati Inail, come medici di base e farmacisti non dipendenti. Impatto maggiore nella seconda ondata: in ottobre 2020-febbraio 2021 il 64,4% di tutte le denunce di infortunio Covid - (PRIMAPRESS)