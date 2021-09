GKN, il tribunale di Firenze sospende i licenziamenti antisindacali. Ora un decreto "ferma-delocalizzazioni"

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Lo stop ai 422 licenziamenti della GKN che erano stati comunicati dalla multinazionale americana che produce semiassi nello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze), è arrivato con un provvedimento del Tribunale di Firenze che ha giudicato antisindacale il comportamento dell'azienda. A chiamare in causa la giustizia ordinaria erano stati gli stessi sindacati e che ieri rivendicavano la loro azione solitaria difornte al colosso Usa senza nessun intervento da parte del Governo. La GKN, ovviamente, ha impugnato la sentenza ed è probabile che riuscirà a rimuovere l'ostacolo del provvedimento di sospensione. Questo tempo dovrebbe servire a smuovere un intervento più decisivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che parla di un provvedimento pronto ad essere varato per proteggere le realtà aziendali sui territori da delocalizzazioni e licenziamenti di massa. In una situazione analoga si trova la Whirpool con il suo stabilimento di Napoli che attende da mesi una soluzione all'attaggiameto sfuggente dell'azienda. - (PRIMAPRESS)