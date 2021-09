GKN, i sindacati strappano la promessa del ritiro delle lettere di licenziamento alla metalmeccanica di Campi Bisenzio

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - La GKN, l'azienda meccanica produttrice di semiassi e giunti per FCA, controllata da un fondo straniero, torna sui suoi passi dopo il licenziamento di 422 inviato via mail a luglio scorso. Il presidio dei lavoratori nello stabilimento di Campo Bisenzio (Firenze) non si è mai sciolto sino alla decisione di oggi in cui il management dell'azienda ha fatto marcia indietro nell'incontro di oggi con i sindacati ed una delegazione di lavoratori. Le lettere di licenziamento, a quanto dichiarato, verranno ritirate. Un situazione che ha portato un cauto ottimismo tra le maestranze che, tuttavia, attendono di vedere trasformarsi le promesse in azioni concrete. Ma la circostanza fa tenere il dito puntato sullo scarso impegno da parte del Governo: "Solo la nostra resistenza e il lavoro del sindacato è riuscito a strappare questa promessa" hanno riferito i rappresentanti sindacali nel corso della giornata. - (PRIMAPRESS)