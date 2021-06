Giornata mondiale dell’accreditamento nel segno della sostenibilità. De Felice nominato al vertice di Accredia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 9 giugno 2021 si celebra la Giornata mondiale dell'accreditamento (#WAD2021), un'iniziativa globale istituita dall’International Accreditation Forum (IAF) e ILAC per promuovere il valore dell'accreditamento. Il tema di quest'anno è Accreditamento: sostenere l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono al centro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, un piano d'azione ampio e ambizioso con l'obiettivo generale di non lasciare indietro nessuno. L'accreditamento, in collaborazione con altre istituzioni infrastrutturali di qualità, fornisce le basi tecniche fondamentali per il funzionamento delle società sviluppate e in via di sviluppo. Consente lo sviluppo industriale, la competitività commerciale nei mercati globali, l'uso efficiente delle risorse naturali e umane, la sicurezza alimentare e la tutela della salute e dell'ambiente.

E oggi c’è stata anche la comunicazione del cambio di guardia al vertice di Accredia, l’ente unico nazionale di accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione e dei laboratori di prova, medici e di taratura. Massimo De Felice succede a Giuseppe Rossi che ha ricoperto il ruolo per due mandati consecutivi dal 2015. De Felice è docente della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica dell’Università Sapienza di Roma, e dal 2012 al 2019 è stato Presidente di INAIL e vice Presidente di UNI. Da anni collabora con istituzioni pubbliche e imprese, è stato autore di numerose pubblicazioni sui temi della finanza, delle scienze attuariali e sulla gestione di imprese e istituzioni. Nel 2001 gli è stato assegnato il premio internazionale INA-Accademia dei Lincei per le Scienze Assicurative. - (PRIMAPRESS)