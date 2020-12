Formazione: dalla scuola capitolina di "Management dello Sport" alla Uefa Euro 2020

(PRIMAPRESS) - ROMA – Pochi mesi fa Roma Capitale, sotto la spinta della sindaca virginia Raggi e dell’Assessore al Personale, Antonio De Santis, era stato avviato un corso per i dipendenti comunali, in “Management dello Sport” organizzato dalla Scuola di Formazione Capitolina, e dall’Assessorato allo Sport unitamente alla Scuola dello Sport del Coni. Il know how acquisito ha già permesso di realizzare 4 proposte per l’organizzazione delle video-proiezioni in diretta delle partite del campionato di calcio UEFA Euro 2020 in tutti i Municipi di Roma Capitale. Ai progetti – utili esempi per la realizzazione dei bandi necessari alla gestione delle piazze prescelte – hanno lavorato gli 80 dipendenti capitolini che avevano seguito il corso. “Durante il corso di formazione - ha spiegato l’Assessore allo Sport, Daniele Frongia - è stato esposto il progetto UEFA Euro 2020 e la metodologia di lavoro utilizzata, successivamente sono stati creati dei sottogruppi affidando a ciascuno una parte del progetto, si è arrivati così a predisporre un mini host city concept per la realizzazione di una fan zone in una piazza di un municipio, finalizzata a far vedere le partite dell’Italia e ad intrattenere il quartiere per il mese degli Europei. Come avevamo annunciato, infatti, la manifestazione sportiva non si terrà solo nelle zone centrali ma coinvolgerà l’intera città. Il corso di Management di eventi sportivi è una delle chiavi fondamentali per predisporre di personale capitolino sempre più pronto e preparato per affrontare ogni tipo di evento, a partire da quelli sportivi, di valenza internazionale a Roma”. Gli appuntamenti sportivi si stanno moltiplicando e Roma è inserita in appuntamenti europei e mondiali nei prossimi anni. Ma i budget sempre più alti per l’organizzazione di grandi eventi, richiedono ora una preparazione anche da parte degli uffici amministrativi coinvolti nell’intera filiera organizzativa. “E’ con questa visione che abbiamo lavorato moltissimo, già dal 2019, con l’inizio del primo corso in Management degli eventi sportivi organizzato nella Pubblica Amministrazione - ha dichiarato Antonio De Santis - L’obiettivo è stato di formare i dipendenti per la gestione ottimale di eventi sportivi sul territorio, partendo dal prossimo appuntamento di Euro 2020 per estendere questa preparazione a tutti gli avvenimenti di settore ospitati in città”. - (PRIMAPRESS)