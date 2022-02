Formazione: con l'Osservatorio sulla Disabilità nasce il corso Mooc per la progettazione inclusiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha completato la preparazione di un corso specifico chiamato MOOC universitario (Massive Open Online Course) sul tema della progettazione inclusiva legata alle persone con disabilità. L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, previsto dall’art. 33 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, è il meccanismo di coordinamento tra le principali istituzioni pubbliche competenti e la società civile. Questa struttura ha fra i suoi compiti la realizzazione di programmi di formazione del personale pubblico e privato sui temi della progettazione inclusiva con particolare attenzione nella cooperazione internazionale.Il #MOOC è stato realizzato con il contributo di Federica web learning, la società in house dell’Università Federico II di Napoli e azienda leader nel settore. questo corso è destinato prevalentemente ad operatori e lavoratori delle pubbliche amministrazioni,e sarà fruibile in maniera gratuita da coloro che sono interessati e resterà sulla piattaforma della Federica web learning per 3 anni.La presentazione potrà essere seguita in diretta streaming mercoledì 9 febbraio dalle ore 11.30, sulla pagina Facebook dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. - (PRIMAPRESS)