Formazione: al via il primo corso di "Sport & Public Administration" di Aces Italia e Sport&Salute Spa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Diventare professionisti dell’organizzazione di grandi eventi sportivi negli enti locali. E’ questo l’obiettivo del master di ACES Italia che si terrà in collaborazione con la Scuola dello Sport di Sport & Salute SpA, l'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo e con i patrocini dell'ANCI e dell’UNESCO. E’ il primo Corso di Formazione in "Sports & Public Administration", dedicato a Rappresentanti degli Enti Locali e Manager dello Sport. Il corso si svolgerà sulla Piattaforma Teams nelle seguenti date: 20, 27 Maggio, 3, 7 Giugno 2021. Giovedì 20 maggio alle ore 9.30, saranno i saluti istituzionali ad aprire il corso. Al corso di formazione a distanza sono previste le partecipazioni di Dirigenti e Tecnici di Sport & Salute, CONI, Fondo Politiche Giovanili, Lega Serie A, Municipalità di Roma e Genova e l’Ufficio Relazioni Esterne dell'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, nonché dell'UNESCO. Il panel dei docenti si compone di esperti del Corso di Marketing dello Sport del Foro Italico e di EuroProgettazione de La Sapienza di Roma. Nel corso della formazione verranno rappresentante delle best practice internazionali come l’E-Prix FIA Formula E di Roma, il Concorso Ippico di Piazza di Siena, gli Internazionali BNL di Tennis, World Street Skateboarding Championship 2021 nonché l’Ocean Race, competizione velica globale con partenza da Alicante ad ottobre 2022 e arrivo a Genova nell'estate del 2023. L'anno successivo il capoluogo ligure sarà la Capitale Europea dello Sport 2024. Il corso di alta formazione rilascerà un Attestato di Partecipazione. - (PRIMAPRESS)