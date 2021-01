Fisco: la “roulette russa” ipotizzata da Gualtieri per l’arrivo delle cartelle esattoriali

(PRIMAPRESS) - ROMA - All’indomani della protesta della Lega è di Matteo Salvini davanti alla sede generale dell’Agenzia delle Entrate per scongiurare l’arrivo imminente di gravose cartelle esattoriali mentre il paese è in ginocchio, ha prodotto una dichiarazione incomprensibile del ministro dell’Economia Gualtieri a Telefisco 2021. L’idea sarebbe di scaglionare la spedizione delle cartelle per ridurre la pressione sui contribuenti(...). Non si comprende, però come questa cosa potrà dare respiro ai cittadini se non con un sistema “roulette russa” dove alcuni la riceveranno subito ed altri dopo qualche mese. Secondo Gualtieri è anche prevista una riduzione di imposta relativamente agli importi che dovranno pagare le aziende che hanno subito un calo di fatturato". Così il ministro dell'Economia, Gualtieri, a Telefisco 2021. Per Gualtieri,"L'Italia è stato il Paese più rapido ad erogare i ristori in Europa",ma serve sobrietà: "Lo scostamento di bilancio deve essere l'ultimo" La cassa integrazione? "Ci sono risorse per avere un intervento significativo". - (PRIMAPRESS)