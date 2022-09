Fisco: il 30 settembre scade il termine per il 730 pre-compilato. L’Agenzia ha caricato 1,2 mln. di dati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 30 settembre scade il termine per inviare il 730 precompilato. L'Agenzia delle Entrate ricorda che restano meno di 3 settimane per consultare la di- chiarazione precompilata, modificarla o accettarla com'è e premere il tasto "invio". Chi nei mesi precedenti ha visualizzato ed eventualmente integrato il modello lo troverà salvato e pronto per essere inviato. Il Fisco ha caricato quest'anno 1,2 miloiardi di dati. - (PRIMAPRESS)