Figli con disabilità: al via la procedura Inps per il contributo. Si accede con lo Spid di II° livello

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da oggi è operativa la procedura informatica per le domande per ottenere il contributo per i genitori disoccupati o monoreddito di figli con disabilità. Lo rende noto l'Inps. Il contributo è stato previsto dal D.M. del 12 ottobre del 2021 che riguarda i genitori con figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%. La procedura è disponibile on line sul portale www.inps.it per i cittadini muniti di Spid di II livello, CIE o CNS. Nella domanda è necessario indicare il codice fiscale del figlio con disabilità. - (PRIMAPRESS)