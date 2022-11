Ex Ilva: da oggi sospesa l’attività per 145 imprese con 2mila dipendenti che dovranno fare ricorso alla cassa integrazione

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Da oggi 14 novembre sono 145 le imprese appaltatrici di Acciaierie d'Italia, ex Ilva, che sono fuori dalla fabbrica a Taranto, sospese fino al 16 gennaio.E con loro, gli ordini in corso e il personale dipendente. Ancora oggi buona parte delle imprese sospese saranno in fabbrica per ultimare lo smontaggio dei cantieri chiesto dall'ex Ilva, ma da domani lo stop sarà effettivo e reale per tutte le aziende. E si aprirà probabilmente il capitolo della nuova cassa integrazione. Una stima indica in circa 2 mila il numero dei lavoratori interessati. - (PRIMAPRESS)