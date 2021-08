Ex Alitalia: incontro in salita tra ITA e Sindacati che confermano lo sciopero per il 24 settembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il risultato del confronto di oggi tra i nuovi vertici della compagnia aerea ITA, nata dalle ceneri di Alitalia, e i sindacati, si può sintetizzare con la decisione degli stessi sindacati che hanno confermato lo sciopero del trasporto aereo indetto per il 24 settembre. Lo hanno annunciato uscendo dal tavolo di confronto con Ita. I sindacati confederali chiederanno l'intervento del Governo sulla vertenza. "Una trattativa in salita. Chiediamo che Ita assorba i dipendenti Alitalia", chiede Usb Trasporti, mentre la Uil denuncia: "Ita vuole avere mano libera su contratto e personale". Contrarietà per la mancata inclusione delle attività di handling e manutenzione. - (PRIMAPRESS)