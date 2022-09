Ente Turismo Spagnolo: il madrileno Gonzalo Ceballos Watling è il nuovo direttore a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gonzalo Ceballos Watling è il nuovo direttore dell’Ente spagnolo del Turismo di Roma. Nato a Madrid, Ingegnere industriale e funzionario di carriera, Ceballos ha maturato buona parte della sua carriera professionale nell’ambito del Turismo, infatti è stato Direttore del Gabinetto della Segreteria di Stato per il Turismo, Vice Direttore Generale dello Sviluppo e della Sostenibilità del Turismo e consigliere del Ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo. Esperto nell’ambito del enoturismo e di turismo sostenibile si è occupato della generazione di prodotti e progetti turistici come “Taste Spain” o le “Strade del Vino”. Ha inoltre partecipato al recepimento della “Direttiva sui Servizi di Viaggio Combinati e Collegati” e alla redazione delle “Linee Guida Generali per la Strategia del Turismo. Sostenibile”. È stato anche Direttore dell’ufficio spagnolo del turismo a Dublino.

«Affronto questa nuova sfida con molto entusiasmo e responsabilità. Il mio desiderio è quello di lavorare con l'auspicio di mantenere la posizione di leadership del turismo spagnolo durante la ripresa dopo la pandemia nel mercato italiano. Per raggiungere questo obiettivo sarà imprescindibile rafforzare la collaborazione con gli operatori del settore turistico italiano come abbiamo fatto fino ad ora».