Economia e prestiti: la guida alla cessione del quinto per dipendenti privati

La cessione del quinto dello stipendio è ormai una realtà anche per i dipendenti privati che in questo modo possono accedere ad un credito privilegiato per soddisfare piccoli e grandi desideri. Ma nella pratica come funziona la cessione del quinto per dipendenti privati e quali sono gli aspetti da tenere a mente se si decide di usufruire di questa possibilità? Lo scopriamo nella guida che segue.Si tratta di una forma di prestito che è riservata a tutti i dipendenti privati che possono contare su un contratto a tempo determinato. L'importo può essere vario, anche molto consistente, ed è così chiamato perché questa tipologia di prestito ha una caratteristica in particolare: l'ammontare della rata mensile non può mai essere superiore ad un quinto dell'importo totale dello stipendio stesso. Un elemento essenziale di questo tipo di prestito è la delega al pagamento che firma il contraente a favore del datore di lavoro per la restituzione del debito: una bella comodità, quindi, perché le rate vengono trattenute direttamente dallo stipendio senza alcuna preoccupazione di dover effettuare in prima persona i pagamenti. Ovviamente per poter accedere alla cessione del quinto per i dipendenti privati occorre presentare alcuni requisiti particolari.La cessione del quinto è un prestito a tutti gli effetti che presenta un tasso fisso e delle rate costanti a saldo della cifra resa disponibile dall'istituto di credito. Per poter accedere all'opportunità è necessario innanzitutto disporre di una serie di documenti che dovranno essere presentati all'atto della richiesta. Come per tutti i tipi di prestito, anche in questo caso occorre avere una copia dei documenti di identità e del codice fiscale, l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, il contratto di lavoro che certifichi il contratto a tempo indeterminato o, in alternativa, un attestato di servizio. La tempistica di valutazione della domanda è di solito di circa 10/15 giorni lavorativi e l'importo richiedibile è direttamente proporzionato al reddito medio e allo stipendio mensile.Per poter richiedere la cessione del quinto dello stipendio un dipendente privato deve poter contare su alcune caratteristiche indispensabili, come ad esempio il contratto a tempo indeterminato ma non solo. Infatti è necessaria anche la cosiddetta anzianità lavorativa la cui durata varia da un istituto di credito all'altro ma che di solito non è mai inferiore ai tre mesi. Inoltre è indispensabile che la durata del prestito non sia superiore alla durata del contratto di lavoro e all'età pensionabile. Per essere approvata la cessione del quinto di solito è richiesta una certa disponibilità di tfr accantonato ma anche l'azienda datrice di lavoro deve possedere alcune caratteristiche specifiche per essere considerata affidabile per la delega al pagamento come un certo capitale sociale versato nonché un numero minimo di dipendenti.Fra gli istituti di credito che si occupano della cessione del quinto per dipendenti privati c'è anche Compass che ha ideato un prodotto specifico, Compass Quinto, in grado di soddisfare le esigenze di una vasta platea di clienti. Questo prodotto prevede alcuni vantaggi molto importanti come la richiesta della cessione del quinto Inps per dipendenti privati da effettuare direttamente online oppure presso uno dei tantissimi sportelli Compass disseminati su tutto il territorio nazionale. L'importo massimo finanziabile con Compass Quinto è di 75mila euro, da restituire in massimo 10 anni (120 mesi) e in minimo 24 mesi. Si tratta di un prestito non finalizzato, quindi l'importo erogato può essere utilizzato per qualunque spesa e per realizzare ogni desiderio, dalla vacanza alla macchina nuova passando anche per l'organizzazione del matrimonio dei propri sogni.