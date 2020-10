Dema: Sgambati (Uil Campania) «Il Governo mantenga gli impegni presi»

Giovanni Sgambati

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - "Il governo non può disattendere gli impegni presi su Dema, lo abbiamo denunciato fortemente anche durante la mobilitazione unitaria nazionale del 18 settembre. Ci aspettiamo un atteggiamento coerente e responsabile", è quanto afferma Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania. "Il Ministero del Lavoro aveva preso un impegno preciso su questa vertenza, ovvero quello di sostenerla con una norma che permettesse all'azienda di superare ed uscire dalla condizione drammatica ancora attuale", continua Sgambati. "Pensare di scaricare il problema sui territori e sulla dirigenza Inps locale è un atteggiamento superficiale e di scarsa conoscenza delle norme." "Per Dema e per i suoi lavoratori il governo deve mettere in campo un provvedimento rapido per dare continuità all'attività industriale." - (PRIMAPRESS)