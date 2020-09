Consulenza fiscale e tributaria: ecco il vademecum per sapere a chi affidarsi

(PRIMAPRESS) - MILANO - La normativa civilistica e fiscale in Italia è complessa, e quindi spesso può portare all’insorgere puntuale di dubbi interpretativi. Questo fa sì che nel nostro paese il rischio fiscale non debba essere mai sottovalutato. Per questo ci sono delle figure che sono specializzate proprio nella consulenza tributaria e fiscale.Nel rapporto con l’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ma anche con i Comuni e con gli Enti locali, la consulenza fiscale è un ausilio fondamentale per le imprese come per il privato cittadino. Dalla dichiarazione fiscale ai diversi adempimenti, passando per eventuali contenziosi tributari, i servizi di consulenza fiscale permettono di coprire tutti gli aspetti della tassazione, e dunque di ridurre i rischi.La consulenza tributaria, quindi, si rende necessaria rivolgendosi ad un consulente fiscale oppure ad una società di consulenza che, con serietà e in modo professionale, può trovare delle soluzioni alle questioni ed ai problemi più complessi.Basti pensare che, a differenza di quanto propinato dell’immaginario comunque, la fiscalità d’impresa non si riduce solo al pagamento delle tasse. Spesso infatti le imprese effettuano delle operazioni di natura ordinaria o straordinaria che possono spaziare dalle cessioni alle acquisizioni, passando per fusioni, scissioni ed in ultimo per le liquidazioni. Nel perfezionare queste operazioni, una società di consulenza comeè in grado di accompagnare l'impresa facendo in modo che vengano rispettati pure tutti gli obblighi e gli adempimenti nei confronti del Fisco.Le principali figure della consulenza tributaria e fiscale sono quelle che operano negli studi professionali. Si tratta, nello specifico, di consulenti che con competenza si occupano non solo degli adempimenti fiscali e tributari più comuni, ma pure di ogni altra problematica che è collegata ai rapporti con il Fisco da parte dei cittadini e delle imprese. E quindi negli studi professionali troviamo esperti in materia di consulenza tributaria, ma anche professionisti dell'assistenza stragiudiziale e dell'assistenza giudiziale nel contenzioso tributario.Per esempio, la figura professionale che lavora all'interno di studi di consulenza fiscale e tributaria è in grado di fornire alle imprese tutta l'assistenza qualificata di cui ha bisogno anche in materia di fatturazione elettronica. Ovverosia su un tema che è molto importante per le aziende dopo l'introduzione dell'obbligo dell'e-fattura.Gli esperti di consulenza fiscale e tributaria devono essere inoltre pronti, con competenza, ad assistere i clienti nell'ambito della pianificazione. Per esempio, andando a mettere in atto un progetto di consulenza per aziende con procedure e con decisioni che spaziano dalla costituzione, scegliendo la forma giuridica più opportuna, alle operazioni straordinarie sul capitale. E passando, sempre tenendo la barra dritta sulla fiscalità, per l'accesso ai finanziamenti e, in generale, per una oculata ed attenta gestione della tassazione, al fine di pagare meno imposte grazie alle agevolazioni previste dalla normativa vigente.In altre parole, il progetto di consulenza fiscale e tributaria degli studi professionali per le aziende è sempre strutturato, prima di tutto, sul garantire il risparmio di tempo e di denaro. E questo perché, come noto, in Italia la burocrazia fiscale è un problema che si può affrontare e che si può risolvere solo affidandosi a professionisti esperti. Inoltre, gli studi professionali sono a disposizione per migliorare i processi amministrativi all'interno delle imprese, e per informarle tempestivamente su ogni variazione o aggiornamento del sistema legislativo italiano in materia di fisco e tributi. E questo permette alle aziende di poter crescere senza dover correre il rischio di sanzioni che spesso possono essere anche molto salate. - (PRIMAPRESS)