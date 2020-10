Consulenti del lavoro: il 2020 porterà una perdita di 1 milione di posti per l'emergenza sanitaria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per l'emergenza sanitaria e le relative misure, tra inizio e fine 2020 le piccole e medie imprese potrebbero trovarsi con 1mln di posti di lavoro in meno. Così l'indagine "Crisi, emergenza sanitaria e lavoro",svolta tra i consulenti "Un bilancio pesante per 1,5 mln di aziende con meno di 250 addetti, gli organici potrebbero ridursi del 10% circa", si legge nel dossier. Con nuovi contagi, a rischio la produttività e a rischio chiusura due imprese su 10 di quelle aperte.L'analisi è stata condotta su un campione di 5mila consulenti. - (PRIMAPRESS)