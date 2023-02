Confesercenti: “Consumi in frenata nel primo mese 2023”. 50 euro in meno sulla spesa delle famiglie

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La ripresa dei consumi frena nel 2023. Quest'anno la spesa mensile media familiare, in termini reali, si fermerà infatti a 2.442,5 euro, ancora 50 euro in meno rispetto ai valori registrati nel 2019, ultimo anno prima della pandemia". E' la stima di Confesercenti. La previsione,però,potrebbe cambiare se il calo delle bollette dovesse essere confermato:la riduzione del peso delle utenze potrebbe infatti liberare fino a 30 mld di euro,rendendoli disponibili per la spesa delle famiglie". - (PRIMAPRESS)