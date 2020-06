Confcommercio: i consumi non ripartono. A maggio -29,4% con i servizi per il tempo libero più penalizzati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ritorno ad una parte di normalità dopo il lockdown non fa ripartire i consumi di maggio. Secondo quanto riportato da Confcommercio, essi restano in forte calo, poiché la domanda delle famiglie stenta a ripartire. L’incubo di perdita del lavoro e della possibilità di un acutizzarsi della crisi a settembre, induce alla prudenza. Su base annua, l'indicatore registra infatti un calo 29,4%, dato meno negativo rispetto al -47% di aprile, ma che conferma "grandi difficoltà" soprattutto nei servizi per il tempo libero (-92%). Negli ultimi 3 mesi il calo è pari al 36,4% rispetto allo stesso periodo del 2029. - (PRIMAPRESS)