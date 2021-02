Cig Covid: il Milleproroghe approva la proroga al 31 marzo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ci sarà tempo fino al 31 marzo per presentare le domande per la Cig Covid. Lo prevede un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Via libera anche alla proroga della stabilizzazione dei precari della P.A. e all'uso del bonus vacanze fino al 31/12 Tra gli altri emendamenti che hanno ricevuto il via libera: la mini-proroga del blocco delle nuove concessioni per le trivelle; più tempo ai Comuni per le osservazioni su mappa aree per deposito scorie nucleari; rinvio tagli a editoria. - (PRIMAPRESS)