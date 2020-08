CGIA Mestre: in 20 anni le entrate tributarie sono cresciute di 166 mld. Tre punti e mezzo più del Pil

(PRIMAPRESS) - MESTRE - In 20 anni le tasse sono aumentate di 166 miliardi. Lo riporta uno studio della Cgia di Mestre. Nel 2000 l'erario e gli enti locali avevano incassato 350,5 mld di euro,nel 2019 il gettito, a prezzi correnti, è arrivato a quota 516,5 mld. In termini percentuali si tratta di un aumento pari al 47,4%, superiore di ben 3,5 punti rispetto all'aumento del Pil (+43,9%) registrato nel periodo preso in considerazione. Le tasse locali sono aumentate del 37,1%, quelle dell'amministrazione centrale del 49,3%. - (PRIMAPRESS)