Catalfo (Lavoro): "Tutta la Fase2 sarà caratterizzata dallo smartworking. E forse anche il futuro"

ROMA - La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo non ha ripensamenti: tutta la Fase2 sarà caratterizzata dallo smart working. Lo ha ribadito l'esponente del M5S a Rainews24 questa mattina sostenendo la necessità di un "rischio calcolato" delle riaperture proprio attraverso le misure di lavoro a distanza che non blocca le attività ma consente ai lavoratori di non essere esposti ad una mobilità che può riaccendere micro focolai di contagio con il pericolo di far risalire la curva dei contagi che è la situazione più temuta dal governo.

Catalfo ha prospettato anche la possibilità di normare l’attività di smart working in un prossimo futuro: “Noi partiamo - ha spiegato Catalfo - da una base che c'è già di lavoro agile. Oggi nelle pubbliche amministrazioni è utilizzato quasi all'80%" e nel privato da 2 milioni di lavoratori. Sarà un tema che affronteremo con i sindacati”.

Un'indagine del sindacato sulle modalità di attuazione del lavoro agile durante la pandemia ha rivelato che degli 8 milioni che adesso lavorano da casa il 60% vorrebbe proseguire anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria. Ma il 31% ritiene di non avere le competenze necessarie, la metà di non avere in casa uno spazio dedicato, il 65% delle donne lamenta che non c'è abbastanza condivisione del lavoro domestico. Secondo Susanna Camusso non è uno strumento di conciliazione vita-lavoro.